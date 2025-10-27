Путин денонсировал соглашение по утилизации плутония с США

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Соединенными Штатами относительно утилизации плутония, переставшего быть необходимым для оборонных целей. Об этом сообщает портал правовой информации.

Напомним, соглашение об утилизации плутония было подписано в Москве 29 августа 2000 года и 1 сентября этого же года в Вашингтоне. Оно предусматривало, что каждая из сторон утилизирует по 34 тонны оружейного плутония. При этом в России действие этого документа приостановили в 2016 году после подписания соответствующего президентского указа.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что еще тогда, в 2016 году, причиной приостановки соглашения стало коренное изменение обстоятельств - принятие в США закона о поддержке Украины, расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе.

Кроме этого, важным фактором, по словам Рябкова, стало одностороннее намерение Вашингтона изменить порядок утилизации плутония относительно текста соглашения. Никто не думал получать согласие России.