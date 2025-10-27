МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин денонсировал соглашение по утилизации плутония с США

Действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено в 2016 году указом президента России.
Тимур Шерзад 2025-10-27 14:12:59
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Соединенными Штатами относительно утилизации плутония, переставшего быть необходимым для оборонных целей. Об этом сообщает портал правовой информации. 

Напомним, соглашение об утилизации плутония было подписано в Москве 29 августа 2000 года и 1 сентября этого же года в Вашингтоне. Оно предусматривало, что каждая из сторон утилизирует по 34 тонны оружейного плутония. При этом в России действие этого документа приостановили в 2016 году после подписания соответствующего президентского указа. 

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что еще тогда, в 2016 году, причиной приостановки соглашения стало коренное изменение обстоятельств - принятие в США закона о поддержке Украины, расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе. 

Кроме этого, важным фактором, по словам Рябкова, стало одностороннее намерение Вашингтона изменить порядок утилизации плутония относительно текста соглашения. Никто не думал получать согласие России.

#Россия #сша #Владимир Путин #плутоний
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 