Члены экспедиции ТОФ и РГО заменили советский флаг на острове Врангеля

Экспедиция Тихоокеанского флота и Русского географического общества на гидрографическом судне «Антарктида» завершена. Позади - полтора месяца и более 6 500 морских миль. Теперь судно вернулось во Владивосток.

В ходе экспедиции, помимо прочего, был заменен старый советский флаг, который установили на острове Врангеля 100 лет назад. Его, как сообщила корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер, передали в музей ТОФ на вечное хранение. Вместо исторического флага установили точную копию.

Также специалисты провели детальную съемку дна при помощи мобильного многолучевого эхолота нового поколения и гидролокатора бокового обзора. Об этом нашему телеканалу сообщил капитан судна Дмитрий Фирсенков.

Ранее сообщалось, что на Камчатке со дна озера подняли истребитель «Кингкобра» времен Второй мировой войны. Позже его доставили в Москву для проведения реставрации.