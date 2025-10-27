МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Члены экспедиции ТОФ и РГО заменили советский флаг на острове Врангеля

Старый флаг, установленный 100 лет назад, передан в музей Тихоокеанского флота на вечное хранение.
Варвара Шрадер 2025-10-27 17:07:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экспедиция Тихоокеанского флота и Русского географического общества на гидрографическом судне «Антарктида» завершена. Позади - полтора месяца и более 6 500 морских миль. Теперь судно вернулось во Владивосток. 

В ходе экспедиции, помимо прочего, был заменен старый советский флаг, который установили на острове Врангеля 100 лет назад. Его, как сообщила корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер, передали в музей ТОФ на вечное хранение. Вместо исторического флага установили точную копию. 

Также специалисты провели детальную съемку дна при помощи мобильного многолучевого эхолота нового поколения и гидролокатора бокового обзора. Об этом нашему телеканалу сообщил капитан судна Дмитрий Фирсенков. 

Ранее сообщалось, что на Камчатке со дна озера подняли истребитель «Кингкобра» времен Второй мировой войны. Позже его доставили в Москву для проведения реставрации. 

