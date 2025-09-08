На Камчатке со дна озера подняли истребитель времен Второй мировой войны

Американский истребитель времен Второй мировой войны подняли со дна озера на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Уточняется, что речь идет об американском P-63 «Кингкобра» - эти самолеты США поставляли СССР по ленд-лизу. Находку обнаружили в районе Южно-Камчатского заказника. Сам самолет потерпел крушение в ходе проведения тренировочного полета.

«Хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, кабина частично покрыта илом, но сохранилась. Под водой, в точке, где находился самолет, водолазы закрепили хвост боевой машины под понтоном. Таким образом, фрагмент истребителя доставили на мелководье», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что экспедиции Минобороны РФ и РГО по местам падений самолетов в годы Второй мировой войны проводятся с 2021 года. Основной задачей этих исследований является сохранение исторической памяти.