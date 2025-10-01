Найденную на Камчатке «Кингкобру» времен войны привезли в Москву

Военно-транспортный борт Ан-124 «Руслан» привез на реставрацию в Москву американский истребитель времен Второй мировой войны P-63 «Кингкобра», поднятый со дна озера на Камчатке. Кадры его транспортировки показала пресс-служба Тихоокеанского флота.

Самолет нашли после случайного разговора с руководителем Кроноцкого заповедника. Он рассказал военным, что на дне озера Витаминное лежит самолет времен войны. В 2023 году водоем удалось обследовать, а в этом - поднять фюзеляж истребителя, рассказал ведущий специалист Экспедиционного центра Минобороны Анатолий Каремберг.

Машину доставали из озера водолазы Русской подводно-исследовательской экспедиции в сотрудничестве с военными летчиками. По словам Каремберга, предполагалось, что P-63 сохранился лучше, но оказалось, что самолет сильно разрушен. Поэтому на его реставрацию уйдет не один год.

Истребитель был передан СССР по ленд-лизу. В архиве министерства обороны нашли документы, в которых говорится, что он участвовал в Курильской десантной операции. Им управлял лейтенант Зинедин Мустафаев. 16 октября 1945 года он выполнял упражнения по управлению самолетом, произошла авария, и борт разбился.

После реставрации «Кингкобру» будут показывать в музее военно-технической истории. Это поможет сохранить и показать людям редкую и важную вещь из прошлого. В годы Второй мировой войны США поставили в СССР более двух тысяч истребителей P-63 «Кингкобра». На сегодняшний день в России сохранилось три таких самолета. Они выставлены в Москве (музей ВВС), в Монино (Центральный музей ВВС) и в Верхней Пышме (Музей военной техники УГМК).

Ранее в тундре под Нарьян-Маром завершилась экспедиция к месту крушения гидросамолета PBN-1 Nomad времен Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.