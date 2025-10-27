МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Искандер» и Су-34 нанесли удар по 67-й бригаде ВСУ под Водолажским

По данным ведомства, цель была обнаружена российским разведывательным БПЛА.
2025-10-27 15:36:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на Красноармейском направлении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, цель была выявлена расчетом российского разведывательного беспилотника.

По координатам были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34, которые применили фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Опубликованные Минобороны кадры демонстрируют этапы разведки БПЛА, наведения и поражения целей. На видео видны эпизоды подлета и срабатывания боеприпасов.

Также Минобороны России сообщило о расширении российскими военнослужащими зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске. Помимо этого, российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры боев наступления у реки Янчур.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-34 #Искандер-М #красноармейское направление #Водолажское
