«Искандер» и Су-34 нанесли удар по 67-й бригаде ВСУ под Водолажским

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на Красноармейском направлении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, цель была выявлена расчетом российского разведывательного беспилотника.
По координатам были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34, которые применили фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.
Опубликованные Минобороны кадры демонстрируют этапы разведки БПЛА, наведения и поражения целей. На видео видны эпизоды подлета и срабатывания боеприпасов.
Также Минобороны России сообщило о расширении российскими военнослужащими зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске. Помимо этого, российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры боев наступления у реки Янчур.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»