Штурмовики ВС РФ за сутки уничтожили более 60 боевиков в Красноармейске

Минобороны России сообщает, что российские штурмовые группы активно расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске.

«Штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении.

Отмечено, что сегодня в ходе этих боев удалось уничтожить более 60 украинских боевиков. Также враг лишился двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Кроме этого, МО РФ рассказало и о том, как идет процесс уничтожения окруженного противника в Купянске. Неприятель четыре раза пытался прорваться на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе населенного пункта Петровка. Ценой за эту неудачу для ВСУ стали до 50 боевиков и шесть единиц военной техники, среди которых было два бронеавтомобиля HMMWV.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.