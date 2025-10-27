МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Штурмовики ВС РФ за сутки уничтожили более 60 боевиков в Красноармейске

Военнослужащие 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала Красноармейска.
2025-10-27 15:17:18
© Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что российские штурмовые группы активно расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске. 

«Штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении. 

Отмечено, что сегодня в ходе этих боев удалось уничтожить более 60 украинских боевиков. Также враг лишился двух боевых бронированных машин и трех автомобилей. 

Кроме этого, МО РФ рассказало и о том, как идет процесс уничтожения окруженного противника в Купянске. Неприятель четыре раза пытался прорваться на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе населенного пункта Петровка. Ценой за эту неудачу для ВСУ стали до 50 боевиков и шесть единиц военной техники, среди которых было два бронеавтомобиля HMMWV.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #красноармейск #штурмовые группы #2-я армия
