Бойцы ВС РФ сообщили о минировании ВСУ тел сослуживцев в Першотравневом

Военнослужащие 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сообщили корреспонденту «Звезды» Александру Тарасенко, что в Першотравневом противник устанавливал мины даже рядом с телами уничтоженных сослуживцев. По их словам, такие хитроумные и циничные приемы применялись, чтобы помешать проходу штурмовых групп и обеспечить защиту от зачистки укрытий.

«Мины были как самодельные, так и закладывались противником под их "двухсотых". Были также заминированы все востребованные канистры с бензином. Также были заминированы детские игрушки. Казалось бы, возьмешь на память - и оторвет руку», - рассказал военнослужащий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Хикки.

На передовой ударные FPV-дроны регулярно атакуют укрепления и влетают в окна домов, а на земле штурмовики «Востока» последовательно разбирают оборонительные сооружения противника. По словам одного из саперов, расчеты обнаружили и обезвредили несколько устройств - от стандартных противопехотных «Лепестков» до импровизированных, напечатанных на 3D-принтере взрывных устройств.

Представители подразделения также рассказали о большом количестве пустых шприцев и упаковок от медицинских препаратов в укрытиях.

«Они под какой-нибудь фигней. Мы находили очень много пустых шприцев. Они колются, какие-то упаковки от иностранных препаратов и таблеток находили», - поделился военнослужащий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Амур.

После установления контроля над Першотравневым подразделения группировки «Восток» расширили плацдарм на правом берегу реки Янчур. Это шаг к перекрытию логистической линии противника между Покровским и Гуляйполем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.