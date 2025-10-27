МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ сообщили о минировании ВСУ тел сослуживцев в Першотравневом

Противник оставлял мины и самодельные взрывные устройства в жилых домах, на канистрах с бензином и даже рядом с телами своих же солдат. На освобожденной территории обнаружено немало «сюрпризов», все они нейтрализованы.
Александр Тарасенко 2025-10-27 10:43:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сообщили корреспонденту «Звезды» Александру Тарасенко, что в Першотравневом противник устанавливал мины даже рядом с телами уничтоженных сослуживцев. По их словам, такие хитроумные и циничные приемы применялись, чтобы помешать проходу штурмовых групп и обеспечить защиту от зачистки укрытий.

«Мины были как самодельные, так и закладывались противником под их "двухсотых". Были также заминированы все востребованные канистры с бензином. Также были заминированы детские игрушки. Казалось бы, возьмешь на память - и оторвет руку», - рассказал военнослужащий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Хикки.

На передовой ударные FPV-дроны регулярно атакуют укрепления и влетают в окна домов, а на земле штурмовики «Востока» последовательно разбирают оборонительные сооружения противника. По словам одного из саперов, расчеты обнаружили и обезвредили несколько устройств - от стандартных противопехотных «Лепестков» до импровизированных, напечатанных на 3D-принтере взрывных устройств.

Представители подразделения также рассказали о большом количестве пустых шприцев и упаковок от медицинских препаратов в укрытиях.

«Они под какой-нибудь фигней. Мы находили очень много пустых шприцев. Они колются, какие-то упаковки от иностранных препаратов и таблеток находили», - поделился военнослужащий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Амур.

После установления контроля над Першотравневым подразделения группировки «Восток» расширили плацдарм на правом берегу реки Янчур. Это шаг к перекрытию логистической линии противника между Покровским и Гуляйполем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Саперы #ВСУ #наш эксклюзив #взрывные устройства #Першотравневое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 