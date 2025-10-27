Кремль: привезти в США конфеты с цитатами Путина было идеей Дмитриева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конфеты с цитатами президента России Владимира Путина, привезенные в США, были личным выбором спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

«Это был личный выбор Дмитриева», - ответил пресс-секретарь главы государства на уточняющий вопрос журналистов.

О том, что Дмитриев привез американским переговорщикам конфеты с цитатами Путина, стало известно накануне ночью. В Штаты спецпредставитель президента прилетел, чтобы провести ряд встреч с американскими чиновниками по вопросам, затрагивающим интересы Москвы и Вашингтона. Шоколадные конфеты с фотографией и изречениями российского лидера стали подарком для собеседников.

После первых встреч Кирилл Дмитриев дал интервью американскому телеканалу CNN. В беседе с журналистами он затронул самую болезненную тему американо-российских отношений - конфликт на Украине. По его словам, для урегулирования ситуации необходимо решить несколько ключевых вопросов. Это вопрос территорий, которые контролирует Россия, и вопрос предоставления Украине гарантий безопасности - ее нейтралитет и внеблоковый статус. Если понять, как найти решение этих вопросов, то урегулировать конфликт посредством дипломатии можно будет очень скоро, заверил Дмитриев.