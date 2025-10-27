МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль: привезти в США конфеты с цитатами Путина было идеей Дмитриева

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев приехал в США для проведения переговоров с американскими чиновниками на темы, затрагивающие интересы двух стран.
Ян Брацкий 2025-10-27 14:04:50
© Фото: Telegram/kadmitriev

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конфеты с цитатами президента России Владимира Путина, привезенные в США, были личным выбором спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

«Это был личный выбор Дмитриева», - ответил пресс-секретарь главы государства на уточняющий вопрос журналистов.

О том, что Дмитриев привез американским переговорщикам конфеты с цитатами Путина, стало известно накануне ночью. В Штаты спецпредставитель президента прилетел, чтобы провести ряд встреч с американскими чиновниками по вопросам, затрагивающим интересы Москвы и Вашингтона. Шоколадные конфеты с фотографией и изречениями российского лидера стали подарком для собеседников.

После первых встреч Кирилл Дмитриев дал интервью американскому телеканалу CNN. В беседе с журналистами он затронул самую болезненную тему американо-российских отношений - конфликт на Украине. По его словам, для урегулирования ситуации необходимо решить несколько ключевых вопросов. Это вопрос территорий, которые контролирует Россия, и вопрос предоставления Украине гарантий безопасности - ее нейтралитет и внеблоковый статус. Если понять, как найти решение этих вопросов, то урегулировать конфликт посредством дипломатии можно будет очень скоро, заверил Дмитриев.

#Россия #Путин #сша #Кремль #переговоры #Дмитриев #конфеты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 