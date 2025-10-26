Дмитриев привез американским переговорщикам конфеты с фото Путина

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) привез на переговоры с американскими делегатами конфеты с изображением Владимира Путина. Напомним, он отправился в США, чтобы провести серию встреч с местными чиновниками по вопросам, касающихся обеих стран.

Шоколадные конфеты с фотографией и изречениями российского лидера, которые он передал своим собеседникам, стали подарком в рамках диалога Россия - США.

Накануне Дмитриев дал интервью американским СМИ. Так, в беседе с телеканалом CNN была затронута самая болезненная тема российско-американских отношений - конфликт на Украине. Спецпредставитель Путина отметил, что завершить его довольно легко, если будут решены три ключевых вопроса.