Парковка в Москве 3 и 4 ноября будет бесплатной

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно парковать свои автомобили 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час, а также в зонах действия динамического тарифа», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме, добавил Собянин. Напомним, сегодня началась шестидневная рабочая неделя, которая завершится выходными по случаю Дня народного единства. Шестидневка продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник. У слову, суббота станет предпраздничным днем, продолжительность которого сократиться на час, напомнили ранее в Роструде РФ.

Таким образом, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы, а 4 ноября - законный праздничный выходной день, констатировали в ведомстве. После затяжных праздников россиян ждет короткая рабочая неделя. Трудиться будем всего три дня - с 5 по 7 ноября. К слову, отдыхать три дня подряд будут не все. Для сотрудников предприятий и организаций непрерывного цикла, экстренных служб и компаний, чья деятельность осуществляется в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. В качестве утешения может служить тот факт, что работа в праздники оплачивается в повышенном размере.