МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роструд: в конце октября россиян ждет рабочая шестидневка

Зато потом наступят трехдневные выходные в честь Дня народного единства, которые пройдут со 2 ноября по 4 ноября.
Ян Брацкий 2025-10-15 03:28:46
© Фото: Viktor Pogontsev Russian Look Global Look Press

Первая в 2025 году рабочая шестидневка ожидает россиян в конце октября - начале ноября. О невеселых перспективах напомнили в Роструде. Правда после ударной рабочей недели последуют сразу три выходных дня подряд, добавили в ведомстве. Страна будет отмечать День народного единства.

«Россиян осенью ожидает шестидневная рабочая неделя. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на 3 ноября, понедельник», - цитирует ТАСС сообщение Роструда.

К слову, суббота 1 ноября станет предпраздничным днем, продолжительность которого сократится на один час. Таким образом, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы, а 4 ноября - законный праздничный выходной день, констатировали в ведомстве. Затем ожидается сокращенная рабочая неделя, трудиться будем всего три дня - с 5 по 7 ноября.

#День народного единства #выходные #Роструд #шестидневная неделя
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 