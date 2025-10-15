Роструд: в конце октября россиян ждет рабочая шестидневка

Первая в 2025 году рабочая шестидневка ожидает россиян в конце октября - начале ноября. О невеселых перспективах напомнили в Роструде. Правда после ударной рабочей недели последуют сразу три выходных дня подряд, добавили в ведомстве. Страна будет отмечать День народного единства.

«Россиян осенью ожидает шестидневная рабочая неделя. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на 3 ноября, понедельник», - цитирует ТАСС сообщение Роструда.

К слову, суббота 1 ноября станет предпраздничным днем, продолжительность которого сократится на один час. Таким образом, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы, а 4 ноября - законный праздничный выходной день, констатировали в ведомстве. Затем ожидается сокращенная рабочая неделя, трудиться будем всего три дня - с 5 по 7 ноября.