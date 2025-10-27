МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конгрессвумен Луна: не поддерживать общение с Россией было бы глупостью

Американская конгрессвумен ответила на критику по поводу встречи с российской делегацией.
Дарья Ситникова 2025-10-27 00:20:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна ответила на критику о ее контактах с Россией, заявив, что не поддерживать диалог было бы «полной глупостью». Об этом она сообщила в социальной сети Х.

«Или это просто выступать за мир? Вы хотите сказать, что нам не следует вести диалог, чтобы начать переговоры о мире? Это полная глупость», - написала американская конгрессвумен в ответ на пост, в котором факт ее встречи с Россией назвали «победой пропаганды» российского лидера Владимира Путина.

До этого стало известно, что Луна провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. С его слов, конгрессвумен позитивно оценила идею встречи представителей парламентов двух стран.

Также она обратилась к властям США с просьбой прекратить неоконсервативную программу войны с Россией. По ее мнению, у двух стран есть большие возможности для плодотворного сотрудничества.

#Россия #сша #диалог #анна паулина луна
