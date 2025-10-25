Конгрессвумен США Анна Паулина Луна призвала вести с Россией торговые переговоры и расширять сферы сотрудничества. Об этом она сообщила в соцсети Х.

«Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» - написала Луна.

Также она обратилась к властям Штатов с просьбой прекратить неоконсервативную программу войны с РФ. По ее мнению, у двух стран есть большие возможности для плодотворного сотрудничества.

Напомним, 25 октября глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным обязательно состоится, как только у него будет уверенность в том, что стороны на ней подпишут сделку по Украине.