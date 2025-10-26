В США раскрыли имя благотворителя, оплатившего зарплаты военным в шатдаун

В США смогли выяснить, кто оказался благотворителем американской армии во время шатдауна - временной приостановки работы правительства и федеральных ведомств - и помог найти деньги для перечисления заработной платы военным.

Как сообщила газета New York Times, «анонимным частным спонсором» оказался миллиардер и близкий к президенту Дональду Трампу человек - Тимоти Меллон.

«Тимоти Меллон, затворнический миллиардер и крупный финансовый спонсор президента Трампа, является анонимным частным спонсором, который передал 130 миллионов долларов правительству США на оплату труда военнослужащих во время шатдауна», - указали журналисты со ссылкой на два источника.

О получении пожертвования заявлял сам Трамп, но он категорически отказался назвать имя этого человека. Он только назвал его ««патриотом» и «другом», а на другой день - «заслуженным гражданином Америки» и «значительным человеком», отвечая на этот же вопрос.

Напомним, в США на фоне затянувшегося шатдауна не могут принять бюджет на следующий год. Из-за этого многих госслужащих отправили в отпуск, заработные платы перестали выплачивать. Тогда президент Трамп поручил выплатить военным денежное довольствие, несмотря на происходящее.