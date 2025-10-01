Шатдаун в США стал неизбежен

Сенат США завершил работу 30 сентября и вернется к ней только 1 октября в 17.00 по московскому времени. Таким образом, шатдаун правительства неизбежен. Об этом говорится на официальном сайте сената.

Новый финансовый год в США начинается 1 октября, но бюджет не был принят. В случае, если Конгресс не принимает временную резолюцию для финансирования правительства, федеральные ведомства прекращают свою работу.

Во вторник сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. Белый дом ранее предупреждал правительственные учреждения готовиться к прекращению работы.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил демократов о «необратимых мерах» в случае шатдауна. Глава Белого дома намерен уволить федеральных сотрудников и свернуть программы, поддерживаемые демократами.