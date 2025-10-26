МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Снега в Москве не будет еще как минимум неделю

Жителям столицы рано готовиться к зиме.
Константин Денисов 2025-10-26 04:38:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Москвичи не увидят снег еще как минимум неделю. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ждать снега не приходится пока ни в эти выходные, ни на следующей неделе. По крайней мере, в рабочие дни следующей недели ничего негативного не прогнозируется с точки зрения снега», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что о сформировавшемся снежном покрове пока тем более речи не идет. Ранее Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил, что 25 и 26 октября станут последними теплыми выходными - со следующей недели погода начнет приходить в климатическую норму.

Что касается предстоящей зимы, то Тишковец заявил, что она будет более холодной и снежной, чем предыдущая.

