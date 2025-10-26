Снега в Москве не будет еще как минимум неделю

Москвичи не увидят снег еще как минимум неделю. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ждать снега не приходится пока ни в эти выходные, ни на следующей неделе. По крайней мере, в рабочие дни следующей недели ничего негативного не прогнозируется с точки зрения снега», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что о сформировавшемся снежном покрове пока тем более речи не идет. Ранее Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил, что 25 и 26 октября станут последними теплыми выходными - со следующей недели погода начнет приходить в климатическую норму.

Что касается предстоящей зимы, то Тишковец заявил, что она будет более холодной и снежной, чем предыдущая.