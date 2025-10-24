МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Синоптик рассказал о нетипичном потеплении в Москве к выходным

Температура воздуха в столице будет выше климатической нормы.
Константин Денисов 2025-10-24 04:19:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о погоде в Москве в конце текущей недели.

По его словам, уже в пятницу, 24 октября, столбики термометров начнут подниматься и покажут до +5 градусов ночью и до +10 градусов днем. Однако при этом москвичей ждут осадки и порывистый ветер.

«В выходные, несмотря на сложные метеоусловия, обусловленные теплым сектором циклона, в столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода. В субботу ночью будет облачно без осадков, днем забарабанит дождь, и потеплеет до +11 градусов. В ночь на воскресенье ожидается +5...+8 градусов, а к середине дня - на градус-другой выше», - рассказал Тишковец.

Он добавил, что в выходные ветер усилится до 12 м/с, а давление упадет до 736 мм ртутного столба. Что касается следующей недели, то температура начнет падать, и к первым ноябрьским выходным придет в климатическую норму.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также спрогнозировала дождливые выходные в столице.

#Москва #Погода #Евгений Тишковец #наш эксклюзив
