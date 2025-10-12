Тишковец: зима будет холоднее прошлой и более снежной

Зима в 2025 году будет более похожей на себя, но немного запозднится. Таким прогнозом поделился со «Звездой» синоптик Евгений Тишковец.

«По крайней мере в первом приближении она будет, конечно же, более холодная, чем была прошлая зима. И, естественно, нет никаких сомнений, что она будет более снежной... С небольшим переизбытком снега - 10%», - заявил эксперт.

Тишковец также добавил, что 1 декабря зима не встанет «резко на рельсы». Ожидается, что в это время будет чередование холода и оттепелей.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что грядущая зима на большей части территории России будет значительно холоднее прошлой. В декабре, по мнению синоптиков, средняя температура будет ниже уровня 2024 года.