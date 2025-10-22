Reuters: ЕС одобрил 19-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз одобрил введение нового 19-го пакета санкций против России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Как уже отмечалось ранее, среди ключевых положений пакета - полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС, который вступит в силу в январе 2027 года, на год раньше первоначально запланированного срока. Более того, санкции также распространяются на ряд российских банков и криптовалютных бирж, которые, по мнению Евросоюза, используются для обхода уже существующих ограничений.

До сегодняшнего дня принятию нового пакета санкций препятствовали лишь Венгрия и Словакия, однако руководству ЕС удалось предложить им такие условия сотрудничества, которые бы их устроили.