США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщили в минфине Штатов.

Ограничения коснутся головных компаний, и 34 их «дочек», заявили в ведомстве. Под санкции также попадут структуры под контролем «Лукойла» и «Роснефти» более чем на 50%, даже если они не включены в список напрямую.

В сообщении уточняется, что активы компаний в США будут заблокированы, а участие в «определенных транзакциях» компаний иностранных финучреждений повлечет за собой вторичные санкции.

Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США введут новые санкции против России уже в самое ближайшее время. Однако он не уточнил, каких сфер коснутся ограничительные меры.

Одновременно ЕС объявил о согласовании 19-го пакета антироссийских санкций.