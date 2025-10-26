МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NBC: сотрудников Лувра не смутили автовышки при краже в музее

По словам охранника музея, такие машины часто используют для мытья окон, однако они не знали, что этого не делают по выходным.
Дарья Ситникова 2025-10-26 23:25:42
© Фото: Zhang Baihui, XinHua, Globallookpress

Сотрудники службы безопасности Лувра не обратили внимание на присутствие автовышек у музея во время ограбления. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на сотрудников.

«Сотрудники службы безопасности музея сообщили, что присутствие подобных пилотируемых транспортных средств на улицах возле Лувра не является чем-то необычным», - указано в материале.

Со слов охранника Лувра Ванессы Мишо Валоры, эти машины часто используют для мытья окон. Но работники музея не знали, что по выходным этого не делают.

«Теперь мы знаем, что они больше не работают по выходным, но тогда это не выглядело необычно», - сказала она.

До этого стало известно, что во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра. Один из них был пойман в аэропорту при попытке покинуть страну, второй задержан полицией Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени. Похищенные ценности до сих пор не найдены.

По словам адвоката Парижской коллегии адвокатов Фредерика Бело, грабителям может грозить до 15 лет лишения свободы и выплатой штрафа до 150 тысяч евро. С его слов, организованная банда характеризуется предварительной подготовкой. То есть, если кража не совершается спонтанно, а планируется заранее.

