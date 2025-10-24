МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев сообщил о желании администрации Трампа понять позицию России

Спецпредставитель президента РФ находится в США с рабочим визитом.
Константин Денисов 2025-10-24 23:36:28
© Фото: Valerie Plesch dpa, Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа хочет понять позицию России по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ларе Логан.

«Вместе со Стивеном Уиткоффом есть большое желание понять, в чем заключается позиция России, по-настоящему понять логику, потому что только через понимание логики можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать что-то», - сказал Дмитриев.

По его словам, диалогу между двумя странами мешают ЕС и Великобритания. Они чувствуют для себя опасность сближения России и США.

При этом Дмитриев отметил, что отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном как раз опасно для всего мира.

Напомним, Дмитриев прилетел в США 24 октября. Спецпосланник президента РФ проводит встречи с представителями администрации США по вопросам налаживания двусторонних отношений, а также урегулированию ситуации на Украине.

