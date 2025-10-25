Причастных к массовой драке в Коммунарке мигрантов выдворят из страны

Всех мигрантов, причастных к массовой драке в Коммунарке привлекут к ответственности и «выдворят» за пределы Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Волк пообещала, что нарушителей общественного порядка, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, депортируют из России, а также запретят дальнейший въезд обратно в страну.

Массовая драка мигрантов в ЖК «Прокшино» в московской Коммунарке произошла утром 25 октября. Толпа иностранных граждан, вооруженных палками, лопатами и дорожными знаками, устроила публичные разборки прямо на улицах столицы. В результате потасовки пострадало как минимум три человека, а также припаркованный автомобиль.

Сейчас правоохранительные органы заняты установлением причин и участников конфликта.