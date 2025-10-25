МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Причастных к массовой драке в Коммунарке мигрантов выдворят из страны

Им также будет запрещен въезд обратно.
Тимур Юсупов 2025-10-25 18:10:57
© Фото: pro_prokshino, Telegram

Всех мигрантов, причастных к массовой драке в Коммунарке привлекут к ответственности и «выдворят» за пределы Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Волк пообещала, что нарушителей общественного порядка, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, депортируют из России, а также запретят дальнейший въезд обратно в страну.

Массовая драка мигрантов в ЖК «Прокшино» в московской Коммунарке произошла утром 25 октября. Толпа иностранных граждан, вооруженных палками, лопатами и дорожными знаками, устроила публичные разборки прямо на улицах столицы. В результате потасовки пострадало как минимум три человека, а также припаркованный автомобиль.

Сейчас правоохранительные органы заняты установлением причин и участников конфликта.

#мигранты #МВД #массовая драка #Коммунарка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 