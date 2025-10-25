МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве полицейские начали поиск участников массовой драки мигрантов

Причины вспыхнувшей драки и ее участники не установлены.
Глеб Владовский 2025-10-25 12:58:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск участников массовой драки мигрантов, вспыхнувшей в московском районе Коммунарка. Об этом сообщили «Звезде» в столичном управлении МВД России.

«В Интернете распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК Прокшино в районе Коммунарки. Также от граждан поступил ряд обращений», - рассказал собеседник телеканала.

По предварительным данным, пострадали три человека.

В ведомстве добавили, что ведется работа по установлению причин вспыхнувшего конфликта. По результатам проведенных мероприятий полицейские вынесут решение в соответствии с законом.

#Москва #мигранты #массовая драка #наш эксклюзив #МВД России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 