В Москве полицейские начали поиск участников массовой драки мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск участников массовой драки мигрантов, вспыхнувшей в московском районе Коммунарка. Об этом сообщили «Звезде» в столичном управлении МВД России.

«В Интернете распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК Прокшино в районе Коммунарки. Также от граждан поступил ряд обращений», - рассказал собеседник телеканала.

По предварительным данным, пострадали три человека.

В ведомстве добавили, что ведется работа по установлению причин вспыхнувшего конфликта. По результатам проведенных мероприятий полицейские вынесут решение в соответствии с законом.