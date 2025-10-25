Дмитриев: проект туннеля между США и Россией изучается

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что проект туннеля между Россией и США под Беринговом проливом серьезно изучается. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать. Но мы также понимаем, что сначала нужно преодолеть политические сложности», - сказал Дмитриев.

Он отметил, что в пользу реализации проекта говорят многие экономические причины. Однако Дмитриев подчеркнул, что сначала странам необходимо преодолеть политические разногласия и восстановить отношения.

Ранее Дмитриев объявил конкурс роликов с будущим туннелем, сгенерированных нейросетью. Победителю обещается поездка на Дальний Восток, Аляску и, возможно, по самому туннелю в будущем.

Идею туннеля между странами поддержал отец Илона Маска. Он выразил надежду на то, что проект будет реализован.