Дмитриев: проект туннеля между США и Россией изучается

Ранее глава РФПИ объявил конкурс роликов с будущим объектом.
Константин Денисов 2025-10-25 01:00:45
© Фото: kadmitriev, Х

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что проект туннеля между Россией и США под Беринговом проливом серьезно изучается. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать. Но мы также понимаем, что сначала нужно преодолеть политические сложности», - сказал Дмитриев.

Он отметил, что в пользу реализации проекта говорят многие экономические причины. Однако Дмитриев подчеркнул, что сначала странам необходимо преодолеть политические разногласия и восстановить отношения.

Ранее Дмитриев объявил конкурс роликов с будущим туннелем, сгенерированных нейросетью. Победителю обещается поездка на Дальний Восток, Аляску и, возможно, по самому туннелю в будущем.

Идею туннеля между странами поддержал отец Илона Маска. Он выразил надежду на то, что проект будет реализован.

#Россия #в стране и мире #сша #илон маск #Кирилл Дмитриев #туннель
