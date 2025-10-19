Дмитриев объявил конкурс ИИ-роликов о туннеле между Чукоткой и Аляской

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов на тему строительства туннеля, соединяющего РФ и Аляску. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что видеоролики, заявленные на конкурс, должны быть сгенерированы нейросетью. Победители получат четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску, а может быть и первую поездку по туннелю.

«Создайте ваше лучшее видео, сгенерированное ИИ, о туннеле между Россией и Аляской, используйте хэштег "putintrumptunnel" и опубликуйте видео», - говорится в сообщении.

Ранее глава РФПИ заявлял о начале обсуждений создания туннеля между Россией и США. При строительстве планируется использовать технологии компании, основанной американским предпринимателем Илоном Маском. По оценкам Дмитриева, реализация такого проекта может занять восемь лет и будет стоить восемь миллиардов долларов.

В разговоре со «Звездой» бизнесмен Эррол Маск, отец основателя компаний Tesla и SpaceX, назвал идею создания туннеля, соединяющего РФ и Аляску, неплохой. Он надеется, что проект будет реализован в будущем.