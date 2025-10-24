Появилось видео обрушения крыши на вокзале в Санкт-Петербурге

Момент обрушения крыши на вокзале в Санкт-Петербурге попал на видео. Его в своем официальном Telegram-канале опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

На кадрах видно, что за несколько секунд до происшествия с потолка над платформой начинает сыпаться облицовка. Мгновением позже кусок крыши внезапно рушится прямо на станцию, попадая, в том числе, и на пути.

Как оказалось, в момент ЧП на платформе все же находились люди, однако, судя по видео, они успели вовремя отбежать в сторону.

Инцидент с обрушением крыши произошел вечером 24 октября в здании Ладожского вокзала. В местной транспортной прокуратуре уже заявила о начале проверки по факту произошедшего.