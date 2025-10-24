Крыша Ладожского вокзала частично обрушилась в Санкт-Петербурге

Обрушение крыши Ладожского вокзала произошло в Санкт-Петребурге, обломки упали на железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Рухнула конструкция крыши со стороны улицы Зольной.

«Движение поездов осуществляется без задержек, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

По факту происшествия организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.