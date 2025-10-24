Транспортная прокуратура начала проверку из-за падения крыши на вокзале в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части крыши на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров», - заявили в ведомстве.

На месте происшествия работает Санкт-Петербургский транспортный прокурор Роман Терентьев. Он занят координацией работы правоохранительных органов.

Происшествие случилось вечером 24 октября на 12-й платформе. Часть конструкции крыши со стороны улицы Зольной обвалилась на близлежащие пути, из-за чего в тротуаре над станцией образовался большой провал. В момент обрушения платформа была безлюдной, так что жертв удалось избежать.