Транспортная прокуратура начала проверку из-за падения крыши на вокзале в Петербурге

На объекте могла не соблюдаться безопасность при эксплуатации транспортной инфраструктуры.
Тимур Юсупов 2025-10-24 22:17:58
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура, Telegram © Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура, Telegram

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части крыши на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

 «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров», - заявили в ведомстве.

На месте происшествия работает Санкт-Петербургский транспортный прокурор Роман Терентьев. Он занят координацией работы правоохранительных органов.

Происшествие случилось вечером 24 октября на 12-й платформе. Часть конструкции крыши со стороны улицы Зольной обвалилась на близлежащие пути, из-за чего в тротуаре над станцией образовался большой провал. В момент обрушения платформа была безлюдной, так что жертв удалось избежать.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #обрушение #транспорт #ЧП #транспортная прокуратура
