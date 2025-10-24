Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что в Москве видят большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, Путина и Трампа. Об этом глава РФПИ сказал журналистам во время визита в Нью-Йорк.

«Это связано с тем, что многие попытки разрешения конфликта на Украине, они были предотвращены как британцами, так и европейцами», - отметил он.

Он также указал, что Киев срывает процесс переговоров, игнорируя необходимость разрешения основных противоречий, и пообещал информировать об этом американскую сторону.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций, такое положение дел обусловлено влиянием Великобритании и Европы, стремящихся к затягиванию противостояния.

Дмитриев добавил, что его поездка в Штаты готовилась заблаговременно и осталась в силе вопреки недавним антироссийским шагам администрации США. Он отметил, что перспективы экономического сотрудничества не исчерпаны, при условии уважительного отношения к интересам РФ.

Ранее стало известно о визите спецпредставителя президента РФ Дмитриева в США.