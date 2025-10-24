Дмитриев прилетел в США и выложил пост с песней Басты

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выложил фотографию, на которой виден маршрут самолета, пролетающего над США. Публикация совпала с появлением в СМИ информации о том, что глава фонда прямых инвестиций отправился в Вашингтон для переговоров с командой Дональда Трампа.

Судя по фото, самолет чиновника пролетел над городами Спрингфилд и Бристоль по направлению к реке Гудзон. Дмитриев сопроводил свой пост культовой советской песней «На заре», в исполнении рэпера Басты.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Кирилл Дмитриев прибыл в США для продолжения обсуждения отношений между странами на официальном уровне. Визит проходит на фоне заявления Трампа об «отмене» запланированного саммита с Владимиром Путиным в Будапеште.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.