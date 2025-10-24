Bloomberg: Трамп пошел на санкции против России из-за позиции Рубио

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о введении санкций против России, выслушав оценку госсекретаря Марко Рубио, который убедил его, что у Москвы нет серьезных намерений по прекращению конфликта на Украине, утверждает Bloomberg.

Несколько месяцев Трамп сопротивлялся призывам к новым ограничениям, уверенный в возможности быстрого урегулирования конфликта через личные переговоры с Владимиром Путиным, включая запланированный саммит в Будапеште в ближайшие недели. Однако президент США отменил эти планы и наложил первые прямые санкции на Россию после возвращения в Белый дом.

Госсекретарь США пришел к выводу, что Москва не готова к компромиссам. В результате Вашингтон ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефти» и «Лукойла». Эти ограничения стали поворотом на 180 градусов для Трампа, который всего несколько дней назад анонсировал встречу с Путиным и подчеркивал веру в готовность России завершить войну.

После объявления санкций, пишет Bloomberg, цены на нефть продемонстрировали самый большой суточный прирост за четыре месяца, что усилило давление на глобальные рынки.

Несмотря на эскалацию, Рубио подчеркнул, что США сохраняют интерес к диалогу с Москвой. По его словам, санкции - это временная мера для стимулирования разумного подхода, и Вашингтон открыт к возобновлению контактов, если Россия продемонстрирует готовность к миру. Трамп в частных беседах также намекнул, что ограничения могут быть сняты в ближайшее время, если ситуация изменится, подчеркивая неоднозначность сигнала Белого дома.

Санкции против нефтяных компаний из РФ и их дочерних предприятий могут привести к взлету цен на топливо в Германии, рассказал «Звезде» доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Ранее, 23 сентября, Соединенные Штаты ввели ограничения против российских нефтяных гигантов - компаний «Лукойл» и «Роснефть». В санкционный список также вошли 34 их дочерних предприятия.