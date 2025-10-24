МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Доктор наук предрек взлет цен на нефть в Германии из-за новых санкций против РФ

По словам специалиста, новые санкции против РФ, в частности против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», приведут к ситуации, что не смогут заполниться нефтеперерабатывающие заводы в Германии.
Игнат Далакян 2025-10-24 14:16:03
© Фото: Jochen Tackimage, BROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Из-за новых антироссийских санкций в Германии взлетят цены на бензин и дизельное топливо. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Для Германии это важно, потому что это нефтеперерабатывающие заводы. И мы с вами понимаем, сколько бы там электромобилей ни использовалось, все-таки львиная доля там все-таки машин на бензине и дизельном топливе. Где получать эти нефтепродукты? Только на ближайших нефтеперерабатывающих заводах, которые имеются в Германии. Соответственно, если эти предприятия останавливаются из-за санкций, цены на бензин и дизельное топливо взлетят - это к гадалке не ходи, и дальше все это по цепочке пойдет», - объяснил специалист.

Он отметил, что эти предприятия достаточно большие по своим масштабам. По словам Хазанова, американские санкции существенно скажутся на немецкой экономике - пострадают и грузовые перевозки, и пассажирские, и машины немецких чиновников.

При этом эксперт добавил, что если даже ввозить в страну нефтепродукты, например, из Венгрии, то также могут возникнуть проблемы.

Напомним, 23 сентября США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», в черный список также попали 34 их «дочки». Также Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. План по отказу от импорта российского газа будет поэтапным - запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов.

#Россия #Германия #нефть #наш эксклюзив #Антироссийские санкции #нефтеперерабатывающие заводы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 