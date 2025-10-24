Доктор наук предрек взлет цен на нефть в Германии из-за новых санкций против РФ

Из-за новых антироссийских санкций в Германии взлетят цены на бензин и дизельное топливо. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Для Германии это важно, потому что это нефтеперерабатывающие заводы. И мы с вами понимаем, сколько бы там электромобилей ни использовалось, все-таки львиная доля там все-таки машин на бензине и дизельном топливе. Где получать эти нефтепродукты? Только на ближайших нефтеперерабатывающих заводах, которые имеются в Германии. Соответственно, если эти предприятия останавливаются из-за санкций, цены на бензин и дизельное топливо взлетят - это к гадалке не ходи, и дальше все это по цепочке пойдет», - объяснил специалист.

Он отметил, что эти предприятия достаточно большие по своим масштабам. По словам Хазанова, американские санкции существенно скажутся на немецкой экономике - пострадают и грузовые перевозки, и пассажирские, и машины немецких чиновников.

При этом эксперт добавил, что если даже ввозить в страну нефтепродукты, например, из Венгрии, то также могут возникнуть проблемы.

Напомним, 23 сентября США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», в черный список также попали 34 их «дочки». Также Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. План по отказу от импорта российского газа будет поэтапным - запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов.