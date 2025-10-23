МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом: встреча между Путиным и Трампом не снята с повестки дня

Штаты хотят быть уверены в продуктивности диалога.
Тимур Юсупов 2025-10-23 22:23:00
© Фото: РИА Новости

В Белом доме заявили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа все еще может состояться, однако для этого США должны быть уверены в ее результативности. Об этом стало известно из выступления пресс-секретаря американского лидера Кэролайн Левитт.

«Встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент и вся администрация надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат», — заявил спикер.

В ночь с 22 на 23 октября Трамп заявил о бессрочном переносе планировавшейся встречи с российским президентом. Политик не стал отказываться от намеченного саммита полностью, а лишь высказался, что пока что не считает позиции сторон достаточно созревшими для переговоров.

Президент России, в свою очередь, выступил за поддержание контактов с США, отметив, что диалог всегда лучше, чем конфронтация или тем более война.

