Политолог заявил, что военные США не готовы к наземной операции в Венесуэле

Политолог Кристиан Ламеса счел военную агрессию США против Венесуэлы маловероятной.
Дима Иванов 2025-10-24 15:57:10
© Фото: Jesus Vargas, dpa, Global Look Press

Наземная операция с целью свержения режима Николаса Мадуро была бы слишком дорогостоящей для Вашингтона как с военной точки зрения, так и с дипломатической - нападение встретит осуждение всего мирового сообщества, включая основных партнеров Каракаса Китая и России, подчеркнул в разговоре со «Звездой» аргентинский политолог Кристиан Ламеса.

США находятся не в лучшем состоянии с точки зрения готовности вооруженных сил, хотя они и превосходят венесуэльские, добавил он. Эксперт считает американскую военную агрессию против Венесуэлы крайне маловероятной.

Смысл акций ВМС США в Карибском море - продемонстрировать военную мощь США в стратегическом регионе, считает политолог, а также провести психологическую операцию на внутреннюю венесуэльскую аудиторию с целью дестабилизации режима Мадуро.

«Как ни парадоксально, она достигла прямо противоположного результата. Реакцией венесуэльского народа стало сплочение в защиту своей страны благодаря мощному патриотическому чувству», - подчеркнул Ламеса.

Действия США в Карибском море могут быть связаны с борьбой с наркотрафиком лишь опосредованно. По информации эксперта, 87% наркотиков поступает в Штаты с побережья Колумбии в Тихом океане. ВМС США действуют и в колумбийских водах - президент Густаво Петро ранее обвинил Белый дом в убийстве рыбака и посягательстве на суверенитет страны. 

Ранее Трамп допустил, что США могут начать наземную операцию против наркоторговцев в Венесуэле. Корабельная группа ВМС США действует в Карибском море с сентября, за это время были потоплены несколько судов, на которых, по утверждению Белого дома, перевозились наркотики в США.

#сша #венесуэла #ВМС США #наш эксклюзив #карибское море #наземная операция #Кристиан Ламеса
