Вучич: Путин и Трамп хотят создать иную карту мира и не питают любви к ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп хотят создать другую карту мира. Об этом он сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Нет никаких сомнений, что оба президента, если выразиться дипломатическим языком, не питают особой любви к Европейскому союзу. Они хотят создать иную карту мира - политическую, экономическую, энергетическую», - сказал Вучич.

Он добавил, что не верит в то, что Путин и Трамп обсуждают только Украину. По мнению президента Сербии, темами для бесед двух лидеров являются также Арктика, раздел редких металлов, сырья и других ресурсов.

Вучич выразил уверенность в том, что именно ЕС препятствует встрече Путина и Трампа. Ранее президент США заявил, что отменил саммит с Путиным в Будапеште. В свою очередь, российский лидер подчеркнул, что это не отмена, а перенос встречи.