Минобороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Першотравневое. Он находится на территории Днепропетровской области.

Першотравневым овладели военнослужащие 64-й мотострелковой бригады из состава группировки войск «Восток». Штурмовые отряды форсировали реку Янчур. Они вели ожесточенные бои и в итоге взяли под контроль район обороны неприятеля протяженностью более четырех километров.

Отмечено, что военнослужащие расширили плацдарм на западном берегу реки Янчур. Тем самым были созданы условия для дальнейшего развития наступления на Днепропетровском направлении. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Першотравневого стало важным этапом в продвижении подразделений группировки войск «Восток».

Сегодня МО РФ также сообщило об освобождении населенных пунктов Проминь и Бологовка в зоне проведения специальной военной операции. Также командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Александр Санчик доложил Андрею Белоусову об освобождении Дроновки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.