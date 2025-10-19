Сийярто возмутился решением Польши отпустить подозреваемого в подрыве «СП»

Отказ властей Польши выдать ФРГ обвиняемого в теракте на газопроводах «Северный поток» гражданина Украины Владимира Журавлева возмутителен. Об этом в своем Telegram-канале написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Польша не только освободила, но и чествует террориста - вот до чего дошло европейское верховенство права», - отметил Сийярто.

Глава венгерского МИДа добавил, что решением суда официальная Варшава дает понять, что можно взорвать любой объект европейской энергетической инфраструктуры, если он вам не нравится. Напомним, в конце сентября польская полиция задержала украинца Владимира Журавлева по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», пишет RT. Его арестовали на основании ордера, выданного немецким судом. Почти сразу началась процедура экстрадиции арестованного в Германию, где он должен был предстать перед местной Фемидой.

Однако в минувшую пятницу окружной суд Варшавы принял решение отказать Берлину в выдаче подозреваемого. Более того, польские силовики отпустили его из-под стражи. Официальные власти пошли еще дальше. Глава МИД этой страны Радослав Сикорский выразил готовность наградить орденом подозреваемого в совершении теракта и предоставить ему убежище в Польше.