В Братиславе вспыхнул пожар на НПЗ, перерабатывающем нефть из России

В столице Словакии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Огонь вспыхнул на предприятии, которым владеет венгерская компания MOL Group.

Как пишет местное издание Cznews.info, НПЗ перерабатывает нефть из России, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».

«На Братиславском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем MOL Group из Венгрии и управляемом компанией Slovnaft Plc, вспыхнул пожар. В последние дни также сообщалось о взрывах на крупнейшем венгерском НПЗ, перерабатывающем российскую нефть, и на НПЗ компании "Лукойл" в Румынии», - говорится в сообщении словацкого СМИ.

Уточняется, что в сутки НПЗ в Братиславе может пропускать 124 тысячи баррелей в сутки (6,1 млн тонн в год). В прошлом 2024-м году Словакия закупила 4,2 миллиона тонн российской нефти.