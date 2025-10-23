СК РФ назвал главную версию исчезновения Усольцевых в тайге

Следственный комитет Красноярского края озвучил главную версию пропажи в тайге семьи Усольцевых.

Предполагается. что с россиянами произошел несчастный случай, но к настоящему времени их тела не найдены. Также следователи не исключают и другие версии случившегося исчезновения. Об этом aif.ru сообщила Юлия Арбузова - пресс-секретарь СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Официальная версия - несчастный случай. У нас она остается приоритетной на данный момент. Но поскольку тела не найдены, мы не можем исключать другие версии, в том числе и криминальные. Все версии остаются, они имеют право на существование, и мы их сможем окончательно опровергнуть только после того, как найдем тела», - заявила представитель следственного органа.

Напомним, поиски трех членов семьи Усольцевых - 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их дочери пяти лет Арины начались с конца сентября. Но уже 12 октября их прекратили и могут возобновить только после схода снега. Если их продолжать, то высок риск для жизни и здоровья поисковиков.

Сергей с супругой и дочерью отправился в поход в тайгу к скале Буратинка. Семья проживала в Сосновоборске. На машине они приехали на базу отдыха, где и разместились. Затем оставили авто ближе к выходу на туристическую тропу и ушли в лес. С тех пор их больше никто не видел.