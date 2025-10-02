Источник: с семьей Усольцевых перед исчезновением в лесу видели собаку

В Красноярском крае продолжается поиск пропавшей семьи Усольцевых - 5-летней девочки и ее родителей, которых никто не видел уже четыре дня. Деталями происходящего поделился со «Звездой» источник в правоохранительных органах.

«Вообще, предполагаем, что они живы. Есть местные жители, которые ищут их - они слышали лай собаки, она была с ними. Плюс есть данные о том, что глава семейства - опытный турист и часто ходил в такие походы», - рассказал собеседник телеканала.

Он уточнил, что семья Усольцевых направилась в тайгу в туристический поход. Их путь лежал к скале Буратинке.

Источник отметил, что семья проживала в Сосновоборске и считалась благополучной. Они приехали на машине на базу отдыха, на которой и разместились. Оставив автомобиль ближе к выходу на туристическую тропу, семья ушла в лес, и больше их никто не видел в течение четырех дней.

«Диких животных там много - это тайга. Там и кабаны, и лоси, и косули. В тайге есть вероятность встретить дикое животное, но мы надеемся, что все в порядке», - поделился источник.

Он рассказал, что за помощью в поисках обратился знакомый семьи. Это произошло 30 сентября.

«Один из местных жителей видел их там, сказал, что они направлялись по туристическому маршруту к скале этой. Сама скала находится в 7 км от поселка ближнего», - сказал собеседник канала.

Ранее региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко рассказал, что для поисков необходимы проходимая техника - внедорожники, квадроциклы, а также люди, имеющие опыт походов и соответствующую экипировку.