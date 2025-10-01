МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: РФ жестко ответит ЕС в случае конфискации своих активов

Новый механизм ускоренной приватизации позволит РФ быстро изымать и реализовывать активы, которые принадлежат зарубежным компаниям.
Виктория Бокий 2025-10-01 22:52:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия готовит ответ на случай конфискации своих замороженных активов в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

«Если Евросоюз начнет арестовывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами», - говорится в материале.

По данным источника, на которого ссылается агентство, новый механизм ускоренной приватизации позволит РФ быстро изымать и реализовывать активы, которые принадлежат зарубежным компаниям. Будет это в том случае, если Евросоюз передаст Украине российские средства.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством планы Еврокомиссии по передаче киевскому режиму €2 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

