Bloomberg: РФ жестко ответит ЕС в случае конфискации своих активов

Россия готовит ответ на случай конфискации своих замороженных активов в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

«Если Евросоюз начнет арестовывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами», - говорится в материале.

По данным источника, на которого ссылается агентство, новый механизм ускоренной приватизации позволит РФ быстро изымать и реализовывать активы, которые принадлежат зарубежным компаниям. Будет это в том случае, если Евросоюз передаст Украине российские средства.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством планы Еврокомиссии по передаче киевскому режиму €2 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.