Орбан рассказал об обсуждении в ЕС раздела Украины

Он также упрекнул «провоенные» страны в срыве усилий по урегулированию конфликта.
Дима Иванов 2025-10-23 20:32:26
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз декларирует поддержку Украины, но на деле уже обсуждает ее раздел. Об этом он сказал во время выступления на «марше мира» в Будапеште.

«Лидеры ЕС говорят о поддержке Украины и пытаются втиснуть ее в Евросоюз, но вопрос о разделе Украины уже стоит на повестке дня», - сказал Орбан.

По словам премьера, Брюссель исчерпал финансовые ресурсы для войны, но продолжает подталкивать к эскалации, сокращая социальные расходы в Европе и повышая налоги. Орбан подчеркнул, что Венгрия стоит на стороне мира.

«Мы не пойдем на войну и не будем умирать за Украину, мы будем жить для Венгрии», - добавил премьер.

Он обвинил «провоенные» страны в срыве усилий по урегулированию конфликта, включая инициативы Дональда Трампа, и отметил, что Украина потеряла суверенитет - «судьба Украины находится в чужих руках», считает Орбан.

При этом Будапешт готов помогать в достижении мира и поддерживает венгерское меньшинство в Закарпатье, выступая за партнерство с Киевом, но против его вступления в ЕС, подчеркнул премьер-министр.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встречу на высшем уровне, как отметил президент России Владимир Путин, нужно тщательно подготовить, «чтобы не выйти после нее без ожидаемого результата».

#Украина #ЕС #Венгрия #Будапешт #Виктор Орбан #раздел украины
