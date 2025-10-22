МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рютте экстренно вылетел в США для переговоров с Трампом

Генсек НАТО полностью изолировался от контактов со СМИ.
Константин Денисов 2025-10-22 00:22:07
© Фото: IMAGO, Andreas Gora, Globallookpress

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте экстренно вылетел в США для проведения переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

«Переговоры Рютте и Трампа состоятся 21-22 октября в Вашингтоне, при этом для СМИ будут закрыты все контакты с генсеком», - говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей предстоящей встречи в НАТО не привели, отметив лишь ее срочный характер. В последний раз Трамп и Рютте встречались в июле и обсуждали ситуацию на Украине и повышение военных расходов членов НАТО.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, по результатам которого стороны договорились встретиться в Будапеште для переговоров по Украине. Подготовкой саммита будут заниматься глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

