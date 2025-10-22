МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бессент: Трамп усилит антироссийские санкции в ближайшие дни

Пока что неизвестно, чего именно коснутся новые ограничения.
Тимур Юсупов 2025-10-22 22:49:50
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил об усилении антироссийских санкций уже во второй половине дня в среду или утром четверга по местному времени. Слова политика журналистам передал американский министр финансов Скотт Бессент.

«Мы объявим либо после закрытия торгов сегодня днем, либо завтра утром о существенном усилении санкций против России», — приводит заявление Бессента издание Bloomberg.

Пока что неизвестно, о каких именно мерах идет речь. Уточняется, что заявление было сделано после того, как Белый дом внес неясность в возможность проведения встречи Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина в ближайшем будущем.

Буквально за несколько минут до этого известно, что Евросоюз также одобрил введение нового 19-го пакета санкций против России.

