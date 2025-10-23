Минфин США заявил о готовности ввести новые санкции против России

Вашингтон готов ввести очередные и масштабные санкции в отношении Москвы из-за продолжающегося на Украине конфликта. В то же время он надеется, что союзники поддержат такое решение. Заявление о новых санкциях сделало министерство финансов США.

«Министерство финансов готово принять дополнительные меры в случае необходимости для поддержки усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию очередного конфликта. Мы призываем наших союзников присоединиться и придерживаться этих санкций», - приводит пресс-служба заявление главы минфина Скотта Бессента.

Немногим ранее он приводил слова Трампа, который намерен существенно усилить рестрикции в отношении нашей страны. По словам Бессента, о новом решении станет известно либо после закрытия торгов 22 октября, либо утром 23 октября.

Тем временем Европейский союз одобрил 19-й пакет санкций в отношении России. Они коснутся полного запрета на поставки российского СПГ в ЕС. Запрет начнет действовать в январе 2027 года, на год раньше прежде запланированного срока. Также они распространятся на ряд российских банков и криптовалютных бирж.