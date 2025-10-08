Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

В Госдуме одобрили выход России из соглашения с США по утилизации плутония. Решение приняли на пленарном заседании.

Как отмечается в пояснительной записке, введение США санкций в отношении России стало одной из причин денонсации. Кроме того, Вашингтон принял закон о поддержке Украины, подразумевающий также вмешательство во внутренние дела РФ.

«США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения Соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности. Действия США являются основанием для денонсации Соглашения и протоколов к нему», - говорится в пояснении.

Отмечается, что Вашингтон также нарушил договоренности о сокращении военной инфраструктуры США на территории стран НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.