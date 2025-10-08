Физик-ядерщик рассказал о невозможности избавиться от плутония

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, что выход России из соглашения об утилизации плутония с США носит формальный характер.

По его словам, плутоний невозможно утилизировать. Ранее Москва и Вашингтон, после заключения соответствующего договора, уже пытались найти пути уничтожения плутония, однако это не принесло результата. Поэтому 34 тонны, которые накопили обе страны, продолжают лежать мертвым грузом.

«Если бы это вещество имело хоть какое-то другое применение, кроме военного, его надо было выставить на рынок и продать. Его бы раскупили потребители. Так это работает в любой экономике, в рыночной, в командной. И плутоний был бы вовлечен в какое-нибудь полезное дело. Но не нашлось такого полезного дела для плутония, поэтому остается с каждой стороны океана по 34 тонны крайне опасного вещества, из которого в случае продолжения роста недоверия и случае возобновления гонки ядерных вооружений очень быстро можно создать тысячи ядерных боеприпасов», - сказал Ожаровский.

Эксперт напомнил, что в США предлагали смешивать плутоний с другими ядерными отходами. В этом случае его практически невозможно воссоздать. Однако Москва воспротивилась, считая, что американцы лукавят. В свою очередь в России предложили использовать плутоний на единственном реакторе в стране, который работает на этом топливе. Но в Вашингтоне заметили, что в этом случае его количество только увеличится.

Ранее стало известно о том, что Госдума РФ денонсировала соглашение по плутонию с США.