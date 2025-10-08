МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Физик-ядерщик рассказал о невозможности избавиться от плутония

По мнению специалиста, выход России из договора по утилизации плутония носит формальный характер.
Константин Денисов 2025-10-08 16:00:54
© Фото: Christine Brunnerimage, BROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, что выход России из соглашения об утилизации плутония с США носит формальный характер.

По его словам, плутоний невозможно утилизировать. Ранее Москва и Вашингтон, после заключения соответствующего договора, уже пытались найти пути уничтожения плутония, однако это не принесло результата. Поэтому 34 тонны, которые накопили обе страны, продолжают лежать мертвым грузом.

«Если бы это вещество имело хоть какое-то другое применение, кроме военного, его надо было выставить на рынок и продать. Его бы раскупили потребители. Так это работает в любой экономике, в рыночной, в командной. И плутоний был бы вовлечен в какое-нибудь полезное дело. Но не нашлось такого полезного дела для плутония, поэтому остается с каждой стороны океана по 34 тонны крайне опасного вещества, из которого в случае продолжения роста недоверия и случае возобновления гонки ядерных вооружений очень быстро можно создать тысячи ядерных боеприпасов», - сказал Ожаровский.

Эксперт напомнил, что в США предлагали смешивать плутоний с другими ядерными отходами. В этом случае его практически невозможно воссоздать. Однако Москва воспротивилась, считая, что американцы лукавят. В свою очередь в России предложили использовать плутоний на единственном реакторе в стране, который работает на этом топливе. Но в Вашингтоне заметили, что в этом случае его количество только увеличится.

Ранее стало известно о том, что Госдума РФ денонсировала соглашение по плутонию с США.

#Россия #сша #ядерное оружие #физик #плутоний #эксперт #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 