Трамп заявил, что хочет быть «добрым» к Китаю и отказался от новых пошлин

По состоянию на 1 ноября в отношении товаров из Китая будут действовать американские пошлины в размере порядка 155%.
Дарина Криц 2025-10-22 02:21:48
© Фото: Joel Angel Juarez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Вашингтон не станет вводить новые торговые пошлины в отношении Пекина, так как тот закупает у Москвы нефть. Как заявил президент США Дональд Трамп, он не пойдет на эту меру, поскольку хочет проявить свою доброту по отношению к азиатскому государству. Он также считает, что это «не будет устойчивой мерой» для Китая. Обо всем этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Я хочу быть добрым по отношению к Китаю», - сказал американский лидер.

Кроме того, согласно прогнозу Трампа, в отношении КНР с начала ноября начнут действовать 155-процентные пошлины.

В начале сентября Соединенные Штаты еще вели переговоры с Китаем по вопросу торговых пошлин или введения вторичных санкций. Тогда американский постпред при ООН Мэттью Уитакер говорил, что повышение тарифов может быть эффективной мерой, но они не помогут решить проблемы и в американо-китайской торговле, и в вопросе украинского конфликта.

Уже в октябре стало известно, что на фоне этих торговых войн товарооборот КНР и США сократился на 15,6%, и за девять месяцев составил примерно 425,816 миллиарда долларов.

В самом Китае сообщили, что готовы к торговой войне с заокеанским соседом. Так, Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что «если есть драка, мы деремся».

