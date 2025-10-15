МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В посольстве Китая заявили, что Пекин готов к торговой войне с США

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне сообщил, что его страна готова к «драке», но оставляет открытой «дверь для переговоров».
Сергей Дьячкин 2025-10-15 06:43:14
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Китайская Народная Республика готова к торговой войне с США. Но она не будет закрывать «дверь для переговоров». Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Что касается торговых войн, позиция Китая последовательна - если есть драка, мы деремся», - заявил дипломат.

Однако он добавил, что для переговоров с США «дверь открыта». По его словам, у Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики есть общие интересы. А также имеется большое пространство для сотрудничества.

Американский торгпред ранее сообщил о встречах с представителями китайской стороны. Президент США Дональд Трамп заявлял, что верит в нормализацию отношений с Пекином, но не расстроится, если этого не будет.

На прошлой неделе Трамп говорил, что Америка с 1 ноября или даже раньше введет 100-процентную пошлину на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас. Американский лидер объяснил это «агрессивной позицией» Китайской Народной Республики в сфере торговли.

Позднее министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон пока может подождать с вводом новых пошлин. Это будет сделано, чтобы дать возможность президенту Трампу и главе КНР Си Цзиньпину встретиться и решить все вопросы.

Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в качестве ответа на «враждебные экономические действия» КНР против фермеров Соединенных Штатов и отказ от закупок американской сои. Президент США добавил, что в качестве ответной меры рассматривает прекращение импорта из Китая растительных масел и других товаров. По мнению Трампа, Соединенные Штаты способны «самостоятельно производить растительное масло», Америка не нуждается в закупках этого продукта в КНР.

Угроза Трампа Китаю вызвала стремительное падение фондового рынка США. Всего за семь минут американские инвесторы потеряли 450 миллиардов долларов.

